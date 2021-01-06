Молоденька дружина 54-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі поділилася новим ефектним фото з пляжу
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала кілька фото з пляжу. Дівчина позувала в зеленому бікіні, яке вигідно підкреслило її ідеальну форму. Трусики з високою посадкою зробили акцент на округлих стегнах зірки і її красивих сідницях. Крім цього, на фото можна було у всіх подробицях розгледіти плоский животик Кунакі і її тонку талію.
Зелений ліфчик без бретелей підкреслив виразні плечі дівчини і її красиві ключиці. Тіна позувала для фото з мокрим волоссям, що додало знімку особливої пікантності.
"Не називай мене маленькою", - підписала фото зірка, натякаючи на те, що звертається до чоловіка.
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Судячи з фото, воно було зроблено під час відпочинку. Ймовірно, що модель фотографував її дорослий чоловік.
У коментарях екзотичній красуні залишили масу приємних слів і компліментів.
"Рідкісна Краса", «я просто назву тебе красивою і спокусливою», «тобі пасує бікіні ммм», «ідеальна жінка», «ти богиня», «я називаю тебе досконалістю», «вже так добре», "сонячна дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Тіні Кунакі всього 23 роки, в той час як Венсану недавно виповнилося 54 роки.
Нагадаємо, що Тіна Кунакі в жаркій позі показала свої розваги з чоловіком:"пустуни".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі в мікро-купальнику показала, чим підчепила зірку: "сама досконалість!".
Також Politeka писала, що 54-річний Венсан Кассель спробував зубами зняти бікіні з молодої дружини:"ти щасливчик".