Юна дружина відомого актора Венсана Касселя Тіна Кунаки похвалилася бездоганною фігурою, позбувшись "зайвої" білизни

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на знімку Кунакі позує, обтягнувши бездоганні форми білосніжною смужкою тканини і показавши, чим її нагородила природа. При цьому знаменитість грайливо задерла руки, поглядаючи в кадр.

На іншому знімку можна помітити, що Кунакі позбулася «зайвої» білизни, прикривши пікантні місця руками.

"Це магія. Чисте диво", "ти просто бездоганно виглядаєш", "дуже і дуже красива", "здається, я закохався в тебе", "що за бомбезний вигляд", "ти неймовірно красиво виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі поділилася новим ефектним фото з пляжу

На новій фотографії Тіна крокує по воді на пляжі. При цьому на дівчині великий та ефектний капелюх й масивний жакет з великими плечима.

"Солом'яний капелюх", - лаконічно підписала фото Тіна.

Нагадавши, ефектна дружина Венсана Касселя задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами": "Моя королева".

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