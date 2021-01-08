Юна дружина відомого актора Венсана Касселя Тіна Кунаки похвалилася бездоганною фігурою, позбувшись "зайвої" білизни
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, на знімку Кунакі позує, обтягнувши бездоганні форми білосніжною смужкою тканини і показавши, чим її нагородила природа. При цьому знаменитість грайливо задерла руки, поглядаючи в кадр.
На іншому знімку можна помітити, що Кунакі позбулася «зайвої» білизни, прикривши пікантні місця руками.
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"Це магія. Чисте диво", "ти просто бездоганно виглядаєш", "дуже і дуже красива", "здається, я закохався в тебе", "що за бомбезний вигляд", "ти неймовірно красиво виглядаєш", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі поділилася новим ефектним фото з пляжу
На новій фотографії Тіна крокує по воді на пляжі. При цьому на дівчині великий та ефектний капелюх й масивний жакет з великими плечима.
"Солом'яний капелюх", - лаконічно підписала фото Тіна.
Нагадавши, ефектна дружина Венсана Касселя задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами": "Моя королева".
Як повідомляла Politeka, молоденька дружина Венсана Касселя блиснула формами в міні, розслабившись на дивані: "божественна краса".
Також Politeka писала, що Молода дружина Венсана Касселя підкорила несподіваним чином, чоловік не стримався:"класична краса".