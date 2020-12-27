Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки поделилась новым эффектным фото с пляжа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кунаки в соцсети.

На новой фотографии Тина шагает по воде на пляже. При этом на девушке большая и эффектная шляпа и массивный жакет с большими плечами.

"Соломенная шляпа", - лаконично подписала фото Тина.

В комментариях пользователи оцынили образ Кунаки и засыпали ъъ комплыментами.

"Красивая", "Вау", "Шикарная женщина", "Какая красота", - пишут фоловери.

Ранее сообщалось, что Тина Кунаки решила устроить фотосессию на свежем воздухе. Для полного единения с природой она забралась на холм, покрытый зеленой травой, и позировала на фоне ярко-голубого неба.

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Тина была в черном наряде с блестящими стразами на лямках, которые сияли на ее "шоколадном" теле.

Также звезда надела несколько серебряных украшений на руки, браслеты сияли на запястьях, а на тонких пальцах - красивые колечки.

"Независимо от того, насколько сложным был этот год, у нас всегда есть возможность меняться...",- написала модель.

Напомнить, эффектная жена Венсана Касселя задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами": "Моя королева".

Как сообщала Politeka, молоденькая жена Венсана Касселя сверкнула формами в мини, расслабившись на диване: "божественная красота".

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