Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки поделилась новым эффектным фото с пляжа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кунаки в соцсети.
На новой фотографии Тина шагает по воде на пляже. При этом на девушке большая и эффектная шляпа и массивный жакет с большими плечами.
"Соломенная шляпа", - лаконично подписала фото Тина.
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В комментариях пользователи оцынили образ Кунаки и засыпали ъъ комплыментами.
"Красивая", "Вау", "Шикарная женщина", "Какая красота", - пишут фоловери.
Ранее сообщалось, что Тина Кунаки решила устроить фотосессию на свежем воздухе. Для полного единения с природой она забралась на холм, покрытый зеленой травой, и позировала на фоне ярко-голубого неба.
Также мы писали, что Тина Кунаки похвасталась шелковой кожей, забравшись в ванную.
Тина была в черном наряде с блестящими стразами на лямках, которые сияли на ее "шоколадном" теле.
"Независимо от того, насколько сложным был этот год, у нас всегда есть возможность меняться...",- написала модель.
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