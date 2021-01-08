Юная жена известного актера Венсана Касселя Тина Кунаки похвасталась безупречной фигурой, избавившись от «лишнего» белья

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на снимке Кунаки позирует, обтянув безупречные формы белоснежной полоской ткани и показав, чем ее наградила природа. При этом знаменитость игриво задрала руки, поглядывая в кадр.

На другом снимке можно заметить, что Кунаки избавилась от «лишнего» белья, прикрыв пикантные места руками.

«Это волшебство. Чистое волшебство», «ты просто безупречно выглядишь», «очень и очень красивая», «кажется, я влюбился в тебя», «что за бомбезный вид», «ты чертовски красиво выглядишь», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки поделилась новым эффектным фото с пляжа

На новой фотографии Тина шагает по воде на пляже. При этом на девушке большая и эффектная шляпа и массивный жакет с большими плечами.

"Соломенная шляпа", - лаконично подписала фото Тина.

Напомнить, эффектная жена Венсана Касселя задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами": "Моя королева".

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