Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі поділилась новим ефектним фото з пляжу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кунакі у соцмережі.
На новій світлині Тіна крокує по воді на пляжі. При цьому на дівчині великий та ефектний капелюх та масивний жакет з великими плечима.
"Солом'яний капелюх", - лаконічно підписала фото Тіна.
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У коментарях користувачы оцынили образ Кунакы та засипали ъъ комплыментами.
"Гарна", "Вау", "Шикарна жінка", "Яка краса", - пишуть фоловери.
Раніше повідомлялося, що Тіна Кунакі вирішила влаштувати фотосесію на свіжому повітрі. Для повного єднання з природою вона забралася на пагорб, покритий зеленою травою, і позувала на тлі яскраво-блакитного неба.
Також ми писали, що Тіна Кунакі похвалилася шовковою шкірою, забравшись у ванну.
Тіна була в чорному вбранні з блискучими стразами на лямках, які сяяли на її "шоколадному" тілі.
"Незалежно від того, наскільки складним був цей рік, у нас завжди є можливість змінюватися...", - написала модель.
Нагадавши, ефектна дружина Венсана Касселя задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами": "Моя королева".
Як повідомляла Politeka, молоденька дружина Венсана Касселя блиснула формами в міні, розслабившись на дивані: "божественна краса".
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