Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі поділилась новим ефектним фото з пляжу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кунакі у соцмережі.

На новій світлині Тіна крокує по воді на пляжі. При цьому на дівчині великий та ефектний капелюх та масивний жакет з великими плечима.

"Солом'яний капелюх", - лаконічно підписала фото Тіна.

У коментарях користувачы оцынили образ Кунакы та засипали ъъ комплыментами.

"Гарна", "Вау", "Шикарна жінка", "Яка краса", - пишуть фоловери.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кунакі вирішила влаштувати фотосесію на свіжому повітрі. Для повного єднання з природою вона забралася на пагорб, покритий зеленою травою, і позувала на тлі яскраво-блакитного неба.

Також ми писали, що Тіна Кунакі похвалилася шовковою шкірою, забравшись у ванну.

Тіна була в чорному вбранні з блискучими стразами на лямках, які сяяли на її "шоколадному" тілі.

Також зірка одягла кілька срібних прикрас на руки, браслети сяяли на зап'ястях, а на тонких пальцях - красиві колечка.

"Незалежно від того, наскільки складним був цей рік, у нас завжди є можливість змінюватися...", - написала модель.

Нагадавши, ефектна дружина Венсана Касселя задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами": "Моя королева".

Як повідомляла Politeka, молоденька дружина Венсана Касселя блиснула формами в міні, розслабившись на дивані: "божественна краса".

Також Politeka писала, що Молода дружина Венсана Касселя підкорила несподіваним чином, чоловік не стримався:"класична краса".