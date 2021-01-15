Известная модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя, показала себя на отдыхе
На фото красотка показалась в бикини на веревочках. Тина развернулась боком, хвастаясь пышными формами. Кунаки оставила волосы распущенными, взявшись за ними руками. Модель выглядела безупречно и завлекла томным видом к себе на пляж, где и устроила фотосессию в полумраке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Уйти завтра убивает мое сердце", - написала красотка.
Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:
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У себя в Инстаграм 23-летняя модель поделилась пикантным кадром. Красотка находится на отдыхе в теплых краях, откуда регулярно делится снимками в купальниках. В этот раз звезда решила немного приодеться, но от этого ее образ не стал менее соблазнительным.
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