Відома модель Тіна Кунаки, дружина Венсана Касселя, показала себе на відпочинку

На фото Тіна позує в купальнику, ніжачись на березі моря у водичці. Волосся у красуні були зібрані в кіски. Кунакі дивилася на море і хвалилася ідеальною фігурою. Кадр вийшов дуже цікавим і світлим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона любить море, пляж, і ніхто крім сонця не зігріває їй голову", - написала під фото красуня.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Русалка", " дуже красива . Я так сильно тебе люблю", "Симпатичність на цьому фото", " більш Бразильський, ніж я! Прекрасна богиня", "Тіна красуня, я б теж так у водичці посиділа", "дуже красиво, мій бог", "чудові фото і модель", "Тіна, ти апельсиновий колір", "ця фраза вам так йде", "Боже, яка вона красуня", "Ух, як красиво ... Ти заздриш"," Бразилія сумує за цією красою","вона дуже бразилійка", "Справжня бразилійка".

Повідомлялося, що відома модель Тіна Кунакі, дружина актора Венсана Касселя, посвітила формами в чорному ліфчику.

На одному з останніх знімків Кунакі сфотографувала себе, навівши камеру телефону на дзеркало. Зірка постала в чорному ліфчику, який натягнувся на плечах на гумових бретельках.

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