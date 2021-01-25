Известная модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя, показала себя на отдыхе

На фото Тина позирует в купальнике, нежась на берегу моря в водичке. Волосы у красотки были собраны в косички. Кунаки смотрела на море и хвасталась идеальной фигурой. Кадр получился очень интересным и светлым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она любит море, пляж, и никто кроме солнца не согревает ей голову", - написала под фото красотка.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Русалка", "Очень красивая . Я так сильно тебя люблю", "Симпатичность на этом фото", "Более бразильский, чем я! Прекрасная богиня", "Тина красотка, я бы тоже так в водичке посидела", "Очень красиво, мой бог", "Замечательные фото и модель", "Тина, ты апельсиновый цвет", "эта фраза вам так идет", "Боже, какая она красотка", "Ух, как красиво ... ты завидуешь", "Бразилия скучает по этой красоте", "Она очень бразильянка", "Настоящая бразильянка".

Сообщалось, что известная модель Тина Кунаки, жена актера Венсана Касселя, посветила формами в черном лифчике.

На одном из последних снимков Кунаки сфотографировала себя, наведя камеру телефона на зеркало. Звезда предстала в черном лифчике, который натянулся на плечах на резиновых бретельках.

Напомним, пышногрудая жена Венсана Касселя завлекла молодым телом в бикини к себе на пляж

А еще Politeka сообщала, что жена Венсана Касселя в коротком топе побаловала сладеньким, засунув руки под юбку

Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя потянула завязочки трусиков, засветив кое-что интересное



