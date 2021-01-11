Новая жена 54-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки свела с ума ярким летним луком

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 23-летняя модель поделилась пикантным кадром. Красотка находится на отдыхе в теплых краях, откуда регулярно делится снимками в купальниках. В этот раз звезда решила немного приодеться, но от этого ее образ не стал менее соблазнительным.

Тина предстала в объемном топе, под который не стала надевать белье. Размерчик топа лишь подчеркнул точеную фигурку Кунаки. Также красотка надела светлую юбку с низкой посадкой, засветив свой соблазнительный животик. Она засунула руки под юбку, что придало пикантности фото. Непослушные волосы модель собрала в тугой пучок.

«В этот раз я оделась», - подписала фото девушка.

За короткое время пост звезды собрал более 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили сотни комплиментов.

«Ты самая идеальная женщина в мире», «Я думал, у тебя больше нет одежды», «Я так по тебе скучаю, детка», «Великолепная», «Ты совершенство», «Всегда идеальна», «О, мой бог!! Жена! Муза!», «И ты выглядишь потрясающе», «Идеальное тело», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году. Недавно у них родилась дочка, которую они назвали Амазония. Разница в возрасте не мешает счастью звезд. На фото они выглядят очень гармонично.

Напомним, что Тина Кунаки в микро-купальнике показала, чем подцепила звезду: «Само совершенство!».

Как сообщала Politeka, Тина Кунаки потянула завязочки трусиков, засветив кое-что интересное: «Номер один».

Также Politeka писала, что Тина Кунаки подразнила «персиками», обтянув их полоской ткани: «Это волшебство».