Новая жена 54-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки свела с ума ярким летним луком
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 23-летняя модель поделилась пикантным кадром. Красотка находится на отдыхе в теплых краях, откуда регулярно делится снимками в купальниках. В этот раз звезда решила немного приодеться, но от этого ее образ не стал менее соблазнительным.
Тина предстала в объемном топе, под который не стала надевать белье. Размерчик топа лишь подчеркнул точеную фигурку Кунаки. Также красотка надела светлую юбку с низкой посадкой, засветив свой соблазнительный животик. Она засунула руки под юбку, что придало пикантности фото. Непослушные волосы модель собрала в тугой пучок.
«В этот раз я оделась», - подписала фото девушка.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Госпитализированный Чапкис раскрыл свой диагноз, ситуация тяжелая: "Теперь лежу в..."
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
Монатик, Дантес и Влад Яма показали всю свою мощь в одних трусах, топ жарких фото: «Ммм, какое тело»
Никитюк в термотрусиках и обтягивающем костюме оконфузилась новым фото: "Выглядит жутковато..."
За короткое время пост звезды собрал более 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили сотни комплиментов.
«Ты самая идеальная женщина в мире», «Я думал, у тебя больше нет одежды», «Я так по тебе скучаю, детка», «Великолепная», «Ты совершенство», «Всегда идеальна», «О, мой бог!! Жена! Муза!», «И ты выглядишь потрясающе», «Идеальное тело», - пишут пользователи сети.
Как известно, Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году. Недавно у них родилась дочка, которую они назвали Амазония. Разница в возрасте не мешает счастью звезд. На фото они выглядят очень гармонично.
Напомним, что Тина Кунаки в микро-купальнике показала, чем подцепила звезду: «Само совершенство!».
Как сообщала Politeka, Тина Кунаки потянула завязочки трусиков, засветив кое-что интересное: «Номер один».
Также Politeka писала, что Тина Кунаки подразнила «персиками», обтянув их полоской ткани: «Это волшебство».