Молоденька дружина 54-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі поділилася ефектним фото з пляжу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому продемонструвала свою апетитну фігуру у всій красі. Модель була одягнена в темний коричневий купальник, який вдало гармоніював з її шоколадного кольору шкірою. Апетитні груди зірки були обтягнуті тісним купальником.

Щоб надати пікантності фото, Тіна потягнула за зав'язочки трусиків від купальника. Модель засвітила свої округлі стегна і тонку талію. Образ завершували африканські кіски і кепка.

"Я сумую за своєю Бразилією", - підписала фото зірка.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

"Найгарячіша!", "Чудова, красуня", "дуже красиво", "яка бомба! Найкрасивіша жінка», «відмінно», «найкрасивіша натуральна жінка, яку я коли-небудь бачив, дійсно створила чарівні фото», "Номер один", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тіні Кунакі всього 23 роки. Зі своїм зірковим чоловіком вона познайомилася випадково. Як стверджує дівчина, при знайомстві вона навіть не знала, що Венсан відомий актор. Пара разом вже більше двох років. У них є дочка Амазонія.

Нагадаємо, що Тіна Кунакі з'явилася на пляжі в дивному образі без купальника: "Солом'яний капелюх і...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі подражнила "персиками", обтягнувши їх смужкою тканини:"це диво".

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