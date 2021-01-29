Модель Тіна Кунакі, дружина актора Венсана Касселя, вразила незвичайним пляжним образом

Як передає Politeka.net, знаменита красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри зі зйомок на морському узбережжі (щоб подивитися відео, скрольте до кінця). Дівчина вбралася в коротке чорне плаття з білим комірцем, блискучими гудзиками і пікантним вирізом декольте, а довершила образ невисока капелюшок з широкими полями і стрічками, зав'язаними під підборіддям.

У такому вигляді модель зайшла по щиколотки в воду і дозволила хвилям пестити її стрункими ніжками в променях призахідного сонця. Природний напівтемрява надав Тіні Кунаки загадковості.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від нового образу дружини Венсана Касселя і засипали її приємними компліментами в коментарях:

"Дитинко, я вражений"; "Королева краси"; "Дивовижно";" досконалість";" Люблю тебе так сильно, моя любов";" Чарівна";" повелителька всього";" Все, що я можу сказати - вау";" занадто красиво";" Наряд просто приголомшливий"; "Божественна"; "Гіпнотизує".

Раніше Тіна Кунакі сфотографувала себе, навівши камеру смартфона на відображення в дзеркалі. Модель здалася шанувальникам в чорному бюстгальтері, який натягнувся на плечах на гумових бретельках. Вона продемонструвала ефектний бюст хоча і злегка прикрила його рукою.

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