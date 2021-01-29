Модель Тина Кунаки, жена актера Венсана Касселя, поразила необычным пляжным образом

Как передает Politeka.net, знаменитая красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры со съемок на морском побережье (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца). Девушка нарядилась в короткое черное платье с белым воротничком, сверкающими пуговицами и пикантным вырезом декольте, а довершила образ невысокая шляпка с широкими полями и лентами, завязанными под подбородком.

В таком виде модель зашла по щиколотки в воду и позволила волнам ласкать ее стройными ножками в лучах заходящего солнца. Естественный полумрак придал Тине Кунаки загадочности.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от нового образа жены Венсана Касселя и засыпали ее приятными комплиментами в комментариях:

"Детка, я поражен"; "Королева красоты"; "Удивительно"; "Совершенство"; "Люблю тебя так сильно, моя любовь"; "Очаровательная"; "Повелительница всего"; "Все, что я могу сказать - вау"; "Слишком красиво"; "Наряд просто потрясающий"; "Божественная"; "Гипнотизирует".

Ранее Тина Кунаки сфотографировала себя, наведя камеру смартфона на отражение в зеркале. Модель показалась поклонникам в черном бюстгальтере, который натянулся на плечах на резиновых бретельках. Она продемонстрировала эффектный бюст хотя и слегка прикрыла его рукой.

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