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Молодая модель Тина Кунаки, которая стала женой актера Венсана Касселя, разделась ради пикантного кадра

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, которое заинтриговало поклонников. Из одежды на Тине не было ничего. Она стояла возле светлой стены абсолютно голая. На плечо красотка повесила маленькую розовую сумочку.

Пышные волосы Тина собрала в элегантную гульку, чтобы шевелюра не отвлекала внимание от идеального тела звезды. Нежный образ красотка дополнила розовыми тюльпанами, которые она прижала к груди. Стоит отметить, что фото кончалось там, где начинался аппетитный «орешек» молодой красотки.

«Это все любовь», - подписала фото модель, намекая на любовь к брендовым сумкам.

В комментариях экзотической красотке оставили массу приятных слов.

«Ты великолепная, Тина», «Сумка и красивые тюльпаны», «Не знаю, кто красивее, эта сумка или ты», «слишком красиво», «Самая красивая женщина в мире!», «Очень экзотично», «цветочный дуэт», «Теперь я действительно хочу эту сумку», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки выровняла свои кучерявые волосы, сделав ретро-прическу. Красотка стала выглядеть совсем по-другому.

Напомним, что пышногрудая Тина Кунаки завлекла молодым телом в бикини к себе на пляж: "Самая красивая русалка".

Как сообщала Politeka, Тина Кунаки забралась в воду и очаровала пикантным декольте в экзотическом образе: "Гипнотизирует".

Также Politeka писала, что Тина Кунаки в бикини заворожила мокрым телом на пляже: "Настоящая бразильянка".