Молода модель Тіна Кунакі, яка стала дружиною актора Венсана Касселя, похвалилася пружними формами в тісній маєчці
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала селфі, захопивши свої великі пружні груди. Дівчина залишила своє неймовірно пишне волосся розпущеним і дивилася в кадр. Її бюст обтягнула тісна світла маєчка, яка зробила акцент на достоїнствах 23-річної зірки.
"Я не можу приховати те, що робить зі мною любов", - підписала фото зірка, натякнувши на те, що робить її щасливою.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Моя красуня», «Номер один», «я люблю тебе до смерті», «Тіна, ти така красива», "зірки погасли поруч з тобою", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, молода Тіна Кунакі стала дружиною немолодого Венсана Касселя в 2018 році. Відомо, що парочка познайомилася на Ібіці. Під час знайомства юна красуня не знала, що Венсан відомий актор. Кунакі подарувала зірці другу молодість, адже з нею він знову відчув смак життя, став моложавим і бешкетним. До речі, парочка виховує маленьку дочку Амазонію.
Нагадаємо, що дружина Венсана Касселя забралася у воду і зачарувала пікантним декольте в екзотичному образі: "гіпнотизує".
Раніше Politeka інформувала, що молода дружина Венсана Касселя без усякого сорому роздяглася, показавши свої ніжні вигини:"чоловік задоволений".
Також портал Politeka писав, що молода дружина Венсана Касселя заманила вигинами в топі, сміливий кадр:"зразок для наслідування".