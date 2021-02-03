Відома модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала, як проводить час ввечері
На фото Тіна позує в топі, який практично не приховав пружний бюст дівчини. Кунакі підперла рукою обличчя і дивилася в камеру, знімаючи себе на телефон. Волосся у красуні були зібраними назад, а дивилася сумним поглядом модель прямо в камеру. Видно, що у дівчини вже був вечір і красуня коротає час. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Прекрасно", " це один з моїх улюблених! Шалено красива!", "Не так жарко, як Моніка, але ти в порядку", "так красиво, як вогонь", "Ти ангел", " завжди напівгола, стає нудно ...", "Ти мій зразок для наслідування. Ти мені подобаєшся і твоя особистість", "скульптурна м'якість"," Боже, Ти як мрія"," абсолютно приголомшливий вид", " чудова картина !!".
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Ми писали, що модель Тіна Кунакі, дружина актора Венсана Касселя, вразила незвичайним пляжним образом.
Дівчина вбралася в коротку чорну сукню з білим комірцем, блискучими гудзиками і пікантним вирізом декольте, а завершила образ невисока капелюшок з широкими полями і стрічками, зав'язаними під підборіддям.
Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя в бікіні заворожила мокрим тілом на пляжі
А ще Politeka писала, що пишногруда дружина Венсана Касселя заманила молодим тілом в бікіні до себе на пляж
Також Politeka повідомляла, що дружина Венсана Касселя в короткому топі побалувала солоденьким, засунувши руки під спідницю