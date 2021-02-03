Известная модель Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя, показала, как проводит время вечером

На фото Тина позирует в топе, который практически не скрыл упругий бюст девушки. Кунаки подперла рукой лицо и смотрела в камеру, снимая себя на телефон. Волосы у красотки были собранными назад, а смотрела грустным взглядом модель прямо в камеру. Видно, что у девушки уже был вечер и красотка коротает время. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Прекрасно", "Это один из моих любимых! Безумно красивая!", "Не так жарко, как Моника, но ты в порядке", "Так красиво, как огонь", "Ты ангел", "Всегда полуголая, становится скучно ...", "ты мой образец для подражания. Ты мне нравишься и твоя личность", "Скульптурная мягкость", "Боже, ты как мечта", "Совершенно потрясающий вид", "Великолепная картина !!".

Мы писали, что модель Тина Кунаки, жена актера Венсана Касселя, поразила необычным пляжным образом.

Девушка нарядилась в короткое черное платье с белым воротничком, сверкающими пуговицами и пикантным вырезом декольте, а завершила образ невысокая шляпка с широкими полями и лентами, завязанными под подбородком.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя в бикини заворожила мокрым телом на пляже

А еще Politeka писала, что пышногрудая жена Венсана Касселя завлекла молодым телом в бикини к себе на пляж

Также Politeka сообщала, что жена Венсана Касселя в коротком топе побаловала сладеньким, засунув руки под юбку



