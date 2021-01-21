Известная модель Тина Кунаки, жена актера Венсана Касселя, посветила формами в черном лифчике

Экзотическая красотка покорила внешностью не только известного француза, но множество людей, пишет Politeka.net.

В своем Инстаграм звезда часто публикует жаркие снимки, демонстрируя себя во всей красе.

На одном из последних снимков Кунаки сфотографировала себя, наведя камеру телефона на зеркало. Звезда предстала в черном лифчике, который натянулся на плечах на резиновых бретельках.

Бюст выглядел эффектно, несмотря на то, что модель прикрыла его рукой с телефоном.

Красотка распустила длинные пышные волосы, зачесав их обручем на голове. Прическа была объемной и привлекала внимание не меньше форм звезды.

Красотка сделала макияж с акцентом на пухлые губы, а также подчеркнув черными стрелочками веки.

"@harold_james я скучаю по твоим ангельским рукам", - подписала снимок Тина.

Таким образом звезда призналась, что мечтает побывать у своего любимого стилиста Гарольда Джеймса.

Всего за 10 минут пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Сказочная", - написал один из поклонников.

Пользователи сети не только оценили работу парикмахера, но также и фигуру звезды, которая у них вызывала настоящий восторг.

Отметим, Тина Кунаки родилась пятого апреля 1997 года в Тулузе (Франция). Будущая звезда первые пробы в модельном бизнесе сделала еще в восемь лет.

Красотка снималась для брендов ROXY, BILLABONG и QUICKSILVER.

Перебравшись в Мадрид девушка твердо решила продолжать модельную карьеру, что ей удалось.

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