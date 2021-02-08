Молодая модель Тина Кунаки, которая стала женой актера Венсана Касселя, похвасталась упругими формами в тесной маечке

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала селфи, захватив свою большую упругую грудь. Девушка оставила свои невероятно пышные волосы распущенными и смотрела в кадр. Ее бюст обтянула тесная светлая маечка, которая сделала акцент на достоинствах 23-летней звезды.

«Я не могу скрыть то, что делает со мной любовь», - подписала фото звезда, намекнув на то, что делает ее счастливой.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Моя красавица», «Номер один», «Я люблю тебя до смерти», «Тина, ты такая красивая», «Звезды погасли рядом с тобой», - пишут пользователи сети.

Как известно, молодая Тина Кунаки стала женой немолодого Венсана Касселя в 2018 году. Известно, что парочка познакомилась на Ибице. Во время знакомства юная красотка не знала, что Венсан известный актер. Кунаки подарила звезде вторую молодость, ведь с ней он вновь почувствовал вкус жизни, стал моложавым и озорным. Кстати, парочка воспитывает маленькую дочку Амазонию.

Напомним, что жена Венсана Касселя забралась в воду и очаровала пикантным декольте в экзотическом образе: "Гипнотизирует".

Ранее Politeka информировала, что молодая жена Венсана Касселя без всякого стеснения разделась, показав свои нежные изгибы: "Муж доволен".

Также портал Politeka писал, что молодая жена Венсана Касселя завлекла изгибами в топе, смелый кадр: "Образец для подражания".