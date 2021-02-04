Французька супермодель Тіна Кунакі викликала захват сміливим кадром

Як передає Politeka.net, 23-річна дружина актора Венсана Касселя опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала те, що її радує.

"Це все любов", - лаконічно й одночасно ємко підписала знімок зірка.

Тіна без краплі збентеження повністю роздяглася, повернувшись до камери боком. Дівчина притиснула до грудей ніжний букетик лілових тюльпанів, перекинувши через плече стильну рожеву сумочку.

Екзотична супермодель зібрала волосся в тугий пучок, а також була практично без косметики, збентеживши своєю природною красою.

Користувачі кинулися коментувати побачене, аплодуючи Кунакі. Деякі відверто позаздрили її зірковому чоловікові.

"Яке марення! 💫❤️"

"Квітка серед 🌸"

"квітковий дует 🌸 💕 "

"Ти справжня перлина ⭐️ ️"

"Що за краса!! 😍 тебе ніщо не зупинить... 💕"

"Неймовірна😍"

"Ви дуже красива молода жінка, Тіна. Ваш чоловік, мабуть, задоволений"

Варто відзначити, свою приголомшливу і незвичайну зовнішність Кунакі отримала від батьків. Її мама за походженням - італійка, а батько - африканець, що народився в Марокко, але виріс у Франції.

Красуня підкорила кращі європейські подіуми і засвітилася в рекламі провідних модних брендів всього за пару років. Але світову популярність їй принесла зовсім не кар'єра, а шлюб з Касселем, який після розлучення з Монікою Белуччі вже й не сподівався зустріти нову любов.

Нагадаємо, молода дружина Венсана Касселя в бікіні заворожила мокрим тілом на пляжі

А ще Politeka писала, що пишногруда дружина Венсана Касселя заманила молодим тілом в бікіні до себе на пляж