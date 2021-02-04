Французская супермодель Тина Кунаки вызвала восторг смелым кадром
Как передает Politeka.net, 23-летняя жена актера Венсана Касселя опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала то, что ее радует.
"Это все любовь", - лаконично и одновременно ёмко подписала снимок звезда.
Тина без капли смущения полностью разделась, повернувшись к камере боком. Девушка прижала к груди нежный букетик лиловых тюльпанов, перекинув через плечо стильную розовую сумочку.
Экзотическая супермодель собрала волосы в тугой пучок, а также была практически без косметики, обескуражив своей естественной красотой.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, аплодируя Кунаки. Некоторые откровенно позавидовали ее звездному супругу.
"Какое видение! 💫❤️"
"Цветок среди 🌸"
"цветочный дуэт 🌸 💕"
"Ты настоящая жемчужина ⭐️🌹🔥"
"Что за красота!! 😍 тебя ничто не остановит... 💕"
"Невероятная😍"
"Вы очень красивая молодая женщина, Тина. Ваш муж, должно быть, доволен"
Стоит отметить, свою потрясающую и необычную внешность Кунаки получила от родителей. Ее мама по происхождению - итальянка, а отец - африканец, родившийся в Марокко, но выросший во Франции.
Красотка покорила лучшие европейские подиумы и засветилась в рекламе ведущих модных брендов всего за пару лет. Но мировую известность ей принесла вовсе не карьера, а брак с Касселем, который после развода с Моникой Белуччи уже и не надеялся встретить новую любовь.
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