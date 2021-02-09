Молодая жена известного актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки порадовала поклонников чувственным фото с мужем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Тина опубликовала фото, на котором позировала рядом со своим любимым. На фото парочка была запечатлена крупным планом. В кадр попало изящное ангельское лицо Кунаки и поседевшая голова 54-летнего Венсана. Модель нежно прижалась к мужу, демонстрируя истинные чувства.

«С любовью, @vincentcassel», - подписала фото звезда.

В комментариях паре оставили массу восторженных комплиментов.

«Вау», «Так красиво», «Вы, ребята, потрясающие», «Идеально», «Хорошая пара!», «Пара голов!», «Я так счастлив за вас», - пишут пользователи сети.

Как известно, молодая модель Кунаки и популярный актер познакомились на Ибице. Как рассказывает пара, Тина при знакомстве не знала, что Венсан известный актер. В 2018 году пара поженилась, а в 2019 году у них родилась дочь Амазони. При этом, у Касселя есть еще две красавицы-дочки от брака с Моникой Беллуччи.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки нарядилась в короткое черное платье с белым воротничком и вышла прогуляться в таком виде на пляж. Образ завершила невысокая шляпка с широкими полями и лентами, завязанными под подбородком.

Напомним, что раздетая жена Венсана Касселя отбросилао стыд, показав, чем завоевывала звездного мужа: «Очень экзотично».

А еще Politeka писала, что жена Венсана Касселя обтянула упругости тесной маечкой, покорив экзотической красотой: «Номер один».

Также Politeka сообщала, что молодая жена Венсана Касселя без всякого стеснения разделась, показав свои нежные изгибы: "Муж доволен".