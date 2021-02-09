Юна дочка Олі Полякової Аліса порадувала маму, заспівавши відомий хіт

Оля Полякова, відома співачка і шоу-вумен часто радує своїх шанувальників фото і відео в Insatgram, в цей раз Полякова вирішила показати, чим займається менша дочка Аліса, і відправилася з включеною камерою в спальню до доньки, пише Politeka.net.

Оля показала рідкісні кадри, як дівчинка грає на маленькій гітарі. На відео в сторіс Аліса заспівала відомий хіт російського співака з Красноярська Вані Дмитренко"ти Венера, Я Юпітер".

Після чого дівчинка постала в новому образі з чорними рогами на голові. Тоді Полякова поцікавилася у дочки, що це за аксесуар у неї на голові. Дівчинка сказала, що вона "кіборг": "Я кіборг вбивця нуль дві тисячі!",- зміненим голосом продекламувала дівчинка.

"Дві тисячі двадцять один?"- запитала Полякова. "Ні, двадцять вісім!",- відповіла Аліса. "А, тоді ще цілих сім років чекати!",- заспокоїлася Полякова, розмовляючи з дочкою з усмішкою. Тоді Аліса підняла голову і "аксесуар", а це були чорні роги, з обідком, які можна одягати на голову, звалилися з її голови.

Раніше ми писали, що молодша дочка Олі Полякової дуже схожа на батька. Шанувальники навіть засумнівалися, один чи у них батько. Якщо Маша просто копія своєї знаменитої матусі, така ж постать і харизма, то Аліса більше схожа зовнішністю та за характером на батька сімейства.

Нагадаємо, що абсолютно несхожі дочки Полякової вразили зовнішністю на сімейному фото: "Тато один у них?"

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