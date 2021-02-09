Це буде найбільш "скандальний" кліп

Тіна Кароль продовжила дражнити шанувальників спокусливими образами зі свого нового "скандального" кліпу

Після недавнього конфлікту з Олею Поляковою Кароль анонсувала випуск нового кліпу з промовистою назвою "Скандал". У своєму Instagram співачка поділилася новим тизером музичного відео, повідомляє Politeka.net.

На нових кадрах Кароль постає в спокусливому образі. Так, співачка одягнена в синє плаття з незвичайним фігурним декольте, яке ідеально підкреслює її форми. Образ співачки доповнюють великі сережки і сувора зачіска.

В руках Кароль тримає книгу, на якій великими літерами написано: «Скандал». Ефектним рухом співачка облизує палець і перегортає сторінку.

"Уроки "Скандалу", - написала Тіна в підписі до кадрів.

Шанувальники прийшли в захват від її нового образу, припустивши, що співачка в кліпі перевтілиться в сувору вчительку.

"Тіна вирішила на ніч суєту навести", "ідеальна фантазія© щасливий чоловік цей Балан", "можна мені таку вчительку", "як вона облизнула палець ви бачили? ви бачили?", "Тінааа, що ж ви творите", "і який тепер сон?", "Ох, Тіна вирішила влаштувати нам повний скандал", "вміє дивувати", "Моя солодка нарешті вона ожила",-пишуть люди.

Як відомо, під час останнього випуску шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". Настя Каменських, яка є "детективом" шоу, посміялася над порівнянням. Ця хамська ремарка стала приводом для гучного скандалу в мережі.

Нагадаємо, конфлікт між заплаканою Кароль і Поляковою вийшов на новий рівень, в "Масці" не змовчали:" Шкода...".

Як повідомляла Politeka, груба Полякова образила Тіну Кароль до сліз, вибачення не допомогли: "Для мене Ольга більше не існує".

Також Politeka писала, що томна Тіна Кароль в безпардонній сукні підігріла скандал жаркими кадрами на дивані: "Ще та штучка".