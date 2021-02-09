Відома українська співачка Ірина Білик з'явилася в ефектному образі під час походу за покупками

Ірина Білик оновила свій Instagram Stories, додавши знімок, зроблений в одному з модних бутиків, де на полицях було розставлене брендове взуття всіляких фасонів, пише Politeka.net.

Співачка на знімку позує перед камерою в шикарному яскраво-червоному пальто з великим коміром. Під пальто вона одягла чорну блузку, яка була видна через розстебнуті гудзики на верхньому одязі. Доповнили образ зірки об'ємна "волохата" шапка і стильні окуляри-"лисички" червоного кольору, які впевнено перегукувалися з яскравою червоною помадою на пухленьких губах Ірини.

У своїх руках Ірина Білик тримала пару стильних туфельок мюлі соковитого ягідно-рожевого відтінку, які, мабуть, і привернули увагу зірки в цьому відділі. Швидше за все заповзятлива співачка вирішила прикупити модне і зручне взуття, готуючись до сезону струнких ніжок і коротких суконь заздалегідь.

Судячи з захопленого погляду Ірини Білик, вона все-таки зупинить свій вибір на обраній парі взуття і зробить бажану покупку.

Нагадаємо, що Ірина Білик попри свій вік і статус не соромиться жартувати і навіть пустувати на публіці. Нещодавно в її Stories з'явилися кумедні кадри, де співачка жартома "пограла" з фільтрами в Instagram і змінила своє обличчя до невпізнання. На знімках вона постала з величезним ротом і розтягнутими щоками, а також вразила великими очима. Зірка завзято посміхалася, оскільки її це неймовірно потішило.

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