Відома українська співачка і екс-солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників ефектним фото зі сміливим крупним планом

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Кумейко любить сміливі експерименти і не раз дивувала фанатів найзухвалішими образами. На цей раз співачка вирішила порадувати шанувальників стильним знімком, на якому продемонструвала свою красу крупним планом.

Так, на фото співачку видно не повністю. Вона зафіксувала тільки нижню частину свого обличчя, плече і груди. Судячи по губах красуні, вона позує перед камерою без макіяжу. Волосся Кумейко вільно спадають на плечі, проте їх утримує масивний золотий ланцюжок на шиї співачки, яка стала головною родзинкою її образу.

Для знімка Кумейко одягла ніжно зелений топ або плаття на тонких бретельках.

При цьому, через ракурс здається, що головний акцент на фото зроблений на груди співачки, яка дуже ефектно виглядає в глибокому декольте.

"Господарюю", - підписала кадр Кумейко.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Я не можу красуня" «" в такому то джгуті, хто ж господарює?", "Я б прям і сам погосподарював» «" господарство", " все прекрасно! І характер і ще й господиня так тримати!», «де хозяйничаете? в чоловічих серцях?",- пишуть люди.

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