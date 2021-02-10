Відома голлівудська актриса Сальма Хайєк вразила красивою фігурою

Неповторна Сальма Хайек захоплює і пружними формами, і почуттям стилю, які вона безперервно демонструє шанувальникам у своєму Instagram-акаунті. Цього разу голлівудська актриса постала в яскравій сукні-халаті, яка тільки підкреслила її свіжість і красу, пише Politeka.net.

Сальма Хайек представила кілька знімків, де вона зображена під час розмови по телефону. Чарівна актриса, швидше за все, була вдома, де вважала за краще надіти красиве і зручне плаття-халат на ґудзиках і з тонким паском на талії. Крім того, вона навіть трохи показала домашню обстановку, яка вражає світлим інтер'єром з декількома яскравими акцентами. На особливу увагу заслуговує м'який диван, оббитий оксамитовою темно-бірюзовою тканиною з затишними подушечками на ньому.

Актриса позувала, посміхаючись і захоплено розмовляючи. При цьому шанувальники могли відзначити, наскільки прекрасно для її віку виглядає зірка. У 54-річної Хайек бездоганна смаглява шкіра з рівним тоном, що нагадує ніжний персик, і практично немає зморшок. До того ж соковиті губки з легким дотиком помади природного тону ідеально підкреслюють чарівну посмішку, а сяйво карих очей говорить про невичерпної енергії і позитиві, які випромінює Сальма.

Актриса дуже вдало підібрала колір сукні: яскравий принт по натуральній тканині і блакитний колір додавали образу свіжості і добре відтіняли шоколадне волосся зірки. А приталений фасон з тонким паском відмінно спрацювали на весь силует: талія здавалася тонкою, а помітні пружні груди були красиво окреслені під тканиною. Своє вбрання Сальма Хайек доповнила яскравими кільцями зі срібла, надітими на обидві руки. Особливо привертав увагу масивний перстень у вигляді голови вовка, що прикрашав безіменний пальчик зірки на правій руці.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Шанувальники, як і завжди, прийшли в захват від фотографій знаменитості, про що розповіли в своїх коментарях.

"Красива", "Подобається візерунок і кольорова комбінація сукні", "Богиня", "Красива гаряча Сальма", "Ти така ідеальна", "Ти дуже мила", "Краса", "Твоя посмішка", "Абсолютно приголомшлива Сальма",- написали фоловери в соцмережі.

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