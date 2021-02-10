Известная голливудская актриса Сальма Хайек поразила красивой фигурой

Неподражаемая Сальма Хайек восхищает и упругими формами, и чувством стиля, которые она непрерывно демонстрирует поклонникам в своем Instagram-аккаунте. В этот раз голливудская актриса предстала в ярком платье-халате, который только подчеркнул ее свежесть и красоту, пишет Politeka.net.

Сальма Хайек представила несколько снимков, где она запечатлена во время разговора по телефону. Обворожительная актриса, скорее всего, была дома, где предпочла надеть красивое и удобное платье-халат на пуговицах и с тонким пояском на талии. Кроме того, она даже немного показала домашнюю обстановку, которая поражает светлым интерьером с несколькими яркими акцентами. Особого внимания заслуживает мягкий диван, оббитый бархатной темно-бирюзовой тканью с уютными подушечками на нем.

Актриса позировала, улыбаясь и увлечено разговаривая. При этом поклонники могли отметить, насколько прекрасно для ее возраста выглядит звезда. У 54-летней Хайек безупречная смуглая кожа с ровным тоном, напоминающая нежный персик, и практически нет морщинок. К тому же сочные губки с легким прикосновением помады естественного тона идеально подчеркивают обаятельную улыбку, а сияние карих глаз говорит о неиссякаемой энергии и позитиве, которые излучает Сальма.

Актриса очень удачно подобрала цвет платья: яркий принт по натуральной ткани и голубой цвет добавляли образу свежести и хорошо оттеняли шоколадные волосы звезды. А приталенный фасон с тонким пояском отлично сработали на весь силуэт: талия казалась тонкой, а заметная упругая грудь была красиво очерчена под тканью. Свой наряд Сальма Хайек дополнила яркими кольцами из серебра, надетыми на обе руки. Особенно привлекал внимание массивный перстень в виде головы волка, украшавший безымянный пальчик звезды на правой руке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Поклонники, как и всегда, пришли в восторг от фотографий знаменитости, о чем рассказали в своих комментариях.

"Красивая", "Нравится узор и цветовую комбинация платья", "Богиня", "Красивая горячая Сальма", "Ты такая идеальная", "Ты очень милая", "Красота", "Твоя улыбка", "Совершенно потрясающая Сальма",- написали фолловеры в соцсети.

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