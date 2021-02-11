У мережі не стихають обговорення популярної пари співаків Тіни Кароль і Дана Балана, які засвітилися на спільному фото "Голосу країни"

У Мережі обговорюють гаряче фото Тіни Кароль і Дана Балана. Дан з'явився на крайньому ефірі "Голосу" 7 лютого, розбурхавши своєю появою фанатів, які скучили за молдавським виконавцем, адже йому приписують роман з Тіною Кароль, пише Politeka.net.

Мабуть, зіркам і самим подобається розбурхувати думки шанувальників, а фото, яке з'явилося на фан-сторінці Тіни, як стверджують автори, не фотошоп, підтверджує найніжніші почуття виконавців один до одного.

У всякому разі в цьому переконані фанати, які не змогли випустити з уваги таке фото.

У кадрі чуттєва Тіна сидить у кріслі тренера, а Дан опустився біля неї на підлокітник. Пара виглядає дуже щасливою, Дан Балан просто світиться, а Тіна розтанула від ніжних почуттів.

Для фотосесії молдавський серцеїд надів персиковий піджак на чорну сорочку, а Тіна в стильній сукні чорного кольору з рожевими вставками, що підкреслює її апетитну фігурку.

"Як же вони зійшлися! Дивишся і очі "радіють", "Дочекалися реальне фото, через стільки місяців😍 😍 😍", "Тіна ще може грати, а Дан абсолютно щирий і по його очах видно наскільки він щасливий", "Весільний портрет", "Ми чекали це фото більше півроку!", "Горіла сосна палала.....❤️".

Два сезони "Голосу країни" Тіна Кароль і Дан Балан підігрівали інтерес до своїх персон, постійно фліртуючи один з одним. У мережі утвердилися чутки, що між зірками роман, але самі артисти уникали розмов на цю тему.

Відсутність у кріслі тренера Дана стала розчаруванням для багатьох фанатів. Однак продюсери, схоже, вирішили побалувати фанатів і запросили музиканта на зйомки. на фан-сторінці пишуть, що він буде присутній в "Нокаутах".

Нагадаємо, ми писали, що Кароль в образі зухвалої вчительки звела з розуму своїм декольте: "щасливий чоловік цей Балан».

Раніше портал Politeka повідомляв, що Романтичне відео Тіни Кароль з спокусником Даном Баланом викликало фурор: "Кожен йде своєю дорогою".