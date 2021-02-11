В Сети не умолкают обсуждения популярной пары певцов Тины Кароль и Дана Балана, которые засветились на совместном фото "Голоса країни"

В Сети обсуждают горячее фото Тины Кароль и Дана Балана. Дан появился на крайнем эфире "Голоса" 7 февраля, взбудоражив своим появлением фанатов, которые соскучились за молдавским исполнителем, ведь ему приписывают роман с Тиной Кароль, пишет Politeka.net.

Видимо, звездам и самим нравится будоражить умы поклонников, а фото, появившееся на фан-странице Тины, как утверждают авторы, не фотошоп, подтверждает самые нежные чувства исполнителей друг к другу.

Во всяком случае в этом убеждены фанаты, которые не смогли упустить из виду такое фото.

В кадре чувственная Тина сидит в кресле тренера, а Дан опустился возле нее на подлокотник. Пара выглядит очень счастливой, Дан Балан просто светится, а Тина растаяла от нежных чувств.

Для фотосессии молдавский сердцеед надел персиковый пиджак на черную рубашку, а Тина в стильном платье черного цвета с розовыми вставками, подчеркивающее ее аппетитную фигурку.

"Как же они совпали! Смотришь и глаза ''радуются", "Дождались реальное фото, спустя столько месяцев😍😍😍", "Тина ещё может играть, а Дан абсолютно искреннй и по его глазам видно насколько он счастлив", "Свадебный портрет", "Мы ждали это фото больше полугода!", "Горіла сосна палала.....❤️"

Два сезона "Голоса країни" Тина Кароль и Дан Балан подогревали интерес к своим персонам, постоянно флиртуя друг с другом. В сети утвердились слухи, что между звездами роман, но сами артисты избегали разговоров на эту тему.

Отсутствие в кресле тренера Дана стало разочарованием для многих фанатов. Однако продюсеры, похоже, решили побаловать фанатов и пригласили музыканта на съемки. на фан-странице пишут, что он будет присутствовать в "Нокаутах".

Напомним, мы писали, что Кароль в образе дерзкой учительницы свела с ума своим декольте: «Счастливый мужчина этот Балан».

Ранее портал Politeka сообщал, что романтичное видео Тины Кароль с искусителем Даном Баланом произвело фурор: "Каждый идет своей дорогой".