Актор "Вар'яти-шоу" Віталій Тильний, який раніше схуд на 30 кілограмів, знову поправився на 25 кг

Артист перестав ходити в тренажерний зал і десь за півроку набрав вагу, пише Tochka.net.

Тильний зізнався, що не стримував себе в їжі і напоях.

Але на початку року він все ж вирішив взяти себе в руки і зайнятися собою.

Тепер зірка "Вар'яти-шоу" щодня проводить 1,5 години в спортзалі, а також робить пробіжку 15 хвилин до тренування і після. Крім того, тильний дотримується збалансоване харчування і стежить за витратою калорій.

Віталій Тильний зазначив, що обмежує солодке, випічку і алкоголь, оскільки вони збільшують жирову масу. Також після 19: 00 потрібно намагатися не їсти, а день починати і закінчувати склянкою води.

Артист радить всім, хто чувтсвует дискомфорт через зовнішнього вигляду і форми, працювати над собою. А коли побачите перші результати, то уже важко буде зупинитися, запевняє артист.

Нагадавши, Віталій Тильний розповідав, що в дитинстві захоплювався активними видами спорту – бойовими мистецтвами, гімнастикою, фехтуванням. А в студентські роки все закинув, за що і поплатився: до 2016 року важив вже 120 кг.

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