Известная певица Джамала показала фигуру в купальнике на отдыхе
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости, которая сейчас отдыхает в Египте.
Джамала показала, как нежится в лазурных волнах. Певица позировала в черном закрытом купальнике.
«Еще один невероятный день из моей жизни», - подписла артистка кадры, кторым может позавидовать и Оля Полякова, которая недавно с мужем и дочерями отдыхала на Мальдивах.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Тело известной российской певицы найдено под окнами высотки, подробности трагедии: "Рядом с ней была..."
Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" после трагедии в семье поразила откровенным фото: "Но я продолжу..."
Джамала всерьез взялась за собственное здоровье - набрав 10 кг после вторых родов, звезда решила во что бы то ни стало избавиться от них. И похоже, усилия дают результаты. Пользователи Сети отметили, что на новых кадрах уже заметно, что певица похудела.
«Красивая и счастливая!», «Прекрасний день», «Райский остров», «Какая чистая вода! Изумруд) И вы очень красивая и видно, что стройнеете», - пишут в комментариях.
Напомним, Джамала призналась, что первая неделя диеты далась ей очень тяжело - не обошлось без срывов. И это не удивительно, ведь вокруг столько соблазнов, о чем девушка сообщила в подписи. Перед диетой ее вес составлял 69 кг.
Напомним, худеющая Джамала показала первые результаты диеты, покаявшись в срывах.
А еще Politeka писала, что Джамала показала свое любимое место отдыха, и это не Украина.
Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась успехами своего двухлетнего сыночка.