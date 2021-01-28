Известная певица Джамала показала фигуру в купальнике на отдыхе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости, которая сейчас отдыхает в Египте.

Джамала показала, как нежится в лазурных волнах. Певица позировала в черном закрытом купальнике.

«Еще один невероятный день из моей жизни», - подписла артистка кадры, кторым может позавидовать и Оля Полякова, которая недавно с мужем и дочерями отдыхала на Мальдивах.

Джамала всерьез взялась за собственное здоровье - набрав 10 кг после вторых родов, звезда решила во что бы то ни стало избавиться от них. И похоже, усилия дают результаты. Пользователи Сети отметили, что на новых кадрах уже заметно, что певица похудела.

«Красивая и счастливая!», «Прекрасний день», «Райский остров», «Какая чистая вода! Изумруд) И вы очень красивая и видно, что стройнеете», - пишут в комментариях.

Напомним, Джамала призналась, что первая неделя диеты далась ей очень тяжело - не обошлось без срывов. И это не удивительно, ведь вокруг столько соблазнов, о чем девушка сообщила в подписи. Перед диетой ее вес составлял 69 кг.

Напомним, худеющая Джамала показала первые результаты диеты, покаявшись в срывах.

А еще Politeka писала, что Джамала показала свое любимое место отдыха, и это не Украина.

Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась успехами своего двухлетнего сыночка.