Актер "Вар'яти-шоу" Виталий Тыльный, который ранее похудел на 30 килограммов, снова поправился на 25 кг

Артист перестал ходить в тренажерный зал и где-то за полгода набрал вес, пишет Tochka.net.

Тыльный признался, что не сдерживал себя в еде и напитках.

Но в начале года он все же решил взять себя в руки и заняться собой.

Теперь звезда "Вар'яти-шоу" каждый день проводит 1,5 часа в спортзале, а также делает пробежку 15 минут до тренировки и после. Кроме того, Тыльный соблюдает сбалансированное питание и следит за расходом калорий.

Виталий Тыльный отметил, что ограничивает сладкое, выпечку и алкоголь, поскольку они увеличивают жировую массу. Также после 19:00 нужно стараться не есть, а день начинать и заканчивать стаканом воды.

Артист советует всем, кто чувтсвует дискомфорт из-за внешнего вида и формы, работать над собой. А когда увидите первые результаты, то уже трудно будет остановиться, уверяет артист.

Напомним, Виталий Тыльный рассказывал, что в детстве увлекался активными видами спорта – боевыми искусствами, гимнастикой, фехтованием. А в студенческие годы все забросил, за что и поплатился: к 2016 году весил уже 120 кг.

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