Софія Ротару розкрила секрет "вічної молодості та краси"

Відома легендарна співачка Софія Ротару продовжує розбурхувати серця шанувальників своїм моложавим виглядом, красою та енергією. Як пише Politeka.net, в одне з інтерв'ю для Youtube-каналу ЖВЛ, Софія Ротару поділилася секретами своєї молодості та краси.

За словами знаменитості, рецепт її краси досить простий. "Басейн, масаж, свіже повітря...", - ділиться знаменита співачка, якій в серпні 2021 виповниться 74 роки.

"Слава Богу, ми всією сім'єю в заміському будинку, всі, вся сім'я. А зараз приїхала і внучка, онук", - розповідає співачка. Саме сім'я допомагає відчувати себе молодою. Її син, після смерті чоловіка став опорою і підтримкою Софії Михайлівни.

Ротару вважає, що любов також одна зі складових її молодості, краси та навіть життя. Ледь стримуючись, щоб не зворушитися співачка розповідає, що без любові неможливо жити. "Любити своїх рідних, любити свою професію, любити свого глядача, любити все що тебе оточує. Це так важливо!"

Любов глядачів нерідко рятувала відому співачку в найважчі часи. Тому не дивно, що карантинна ізоляція, за її словами, далася їй дуже важко.

Ротару зізналася, що без концертів і без глядача, їй дуже важко. Вона повернулася на велику сцену всього лише з однією піснею, заспівавши на концерті "Вечірнього Кварталу", але це стало для неї рятівним ковтком води в пустелі.

Як зізналася знаменита співачка, виступи, і концерти, дуже надихають її. Співачка не мислить себе без того, щоб не віддавати свою творчість і не отримувати любов, це їй життєво необхідно, - каже знаменитість, щоб відчувати себе щасливою.

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