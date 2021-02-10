Віктор Павлик заспівав пісню, присвячену своєму молодшому синові Палу, який помер від раку

Відомий співак Віктор Павлік присвятив свою пісню "Мій Ангел" своєму синові Павлу, який покинув цей світ у серпні минулого року. Співак випустив пісню 7 лютого, на півроку з дня смерті сина, на своєму офіційному Youtube-каналі, повідомляти Politeka. У відео співак показав, яким був його син.

Відомо, що Павло Павлик, молодший син Віктора, кілька років боровся з онкологічною хворобою, проте рак прогресував. Незважаючи на всі курси хіміотерапії, і лікування, здоров'я молодого хлопця погіршувалося. На якийсь час він вирішив припинити лікування, щоб відновити природні сили організму. Однак без ліків 21-річний хлопець протримався лише кілька місяців. 7 серпня мати Павла повідомила про смерть свого сина.

7 лютого Віктор Павлік написав: "сьогодні півроку. Мій Ангел. Пам'яті Павла".

Зворушливі слова пісні, які написала поетеса Світлана Боярчук пронизують душу. Музику Віктор Павлік написав сам. Шанувальники артиста висловили щирі співчуття знаменитому музиканту.

Раніше музикант говорив, що впевнений, його син, світла дитина, потрапив на небі до Бога, він Ангел.

"Співчувати .... Який біль ... Царство Небесне вашому синочку Павлу ....", "Світла пам'ять. Аж до тремтіння ... "" дуже шкода, що пішов так рано! Співчуваю", " коли діти вмирають, це завжди дуже боляче !!!!!!", "Співчувати ... пісня пронизує душу", " Без сліз неможливо слухати. Немає страшніше горя, ніж поховати свою дитину. Прийміть щирі співчуття."

Нагадаємо, що Віктор Павлік, який поховав сина, зізнався Осадчій в потаємному, мурашки по шкірі: "він біля мене..."

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