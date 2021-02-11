Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла, куди вирушила

На фото Міла позувала в квітковій сукні з великим декольте і без білизни. Красуня знімала себе на телефон, показуючи пишний бюст, від якого складно відірвати погляд. Кузнєцова розповіла, що вона вже вирушила радувати фанатів на одну з радіостанцій України. Кадри вийшли цікавими і навіть трохи пікантними, адже красуня знає, чим привертати увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий ранок. А де я з самого ранку? На радіостанції. О 10.20 чудовий початок дня з радіостанції.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають коментарями:

"Королева", "ти така мила", " обидві як завжди дуже красиві. Ти красива жінка", "чудова картина, приголомшливий вигляд, ти номер один", "Просто гармата", "Мені подобається, ти досконала".

Повідомлялося, модель Міла Кузнєцова проте продовжує радувати шанувальників "літніми" фото.

Так, відома модель запостила в своєму акаунті фото, на якому вона позує на лавці з традиційно дуже відвертим декольте в Білій кофтині. Дівчина не сказала, коли і де було зроблено фото, але судячи по сонцю і зеленій траві навколо - це точно не сьогоднішні українські реалії.

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