Ось це так!

Підопічна Потапа Мішель Андраде показала несподівані кадри

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому зображена в ліжку з Позивом і не тільки.

"Класна робота. А як ви знайомитеся?",- каже вона на відео.

Схоже кадри зроблені під час зйомок, над крватью висить велика камера.

Таким чином артистка тільки підігріла чутки про роман з Позитивом.

Відзначимо, після того вийшов випуск 2popodcast у продюсера і реп-артиста Потапа і позитиву, ексучасника групи "Время и Стекло" з Мішель Андраде, де вона розповіла про нового бойфренда, в мережі вирішили, що у співачки зав'язалися стосунки з позитивним - артист весь випуск робив дівчині компліменти і, як вважають багато користувачів мережі, дивився на Андраде "закоханими очима ".

Пізніше вони випустили композицію, яка стала саундтреком до романтичного серіалу студії "Квартал 95" "100 тисяч хвилин разом".

Також на сторінках артистів регулярно з'являються спільні фото. Відзначимо, користувачам мережі навіть здається, що це нагадує історію відносин Насті Каменських з Потапом.

"Мені здається, або вони зустрічаються", "Все ймовірно і можливо. Потап і Настя раніше теж так разом фотографії виставляли, разом завжди були і в підсумку одружилися», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що підопічна Потапа влаштувала запальні танці із зіркою "Танців з зірками", кадри розваг: "Вау".

А ще Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде в одному халатику потрясла "горішком" і вивалялася в снігу: Безсоромні кадри.

Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде і Позитив підігріли чутки про роман, пару можна привітати: «Така атмосферна...».