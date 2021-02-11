Однією з найнебезпечніших хвороб в наш час залишається рак

Багато людей, а зокрема і зірок, "скосили" онкологічні хвороби, передає Politeka.net. Однак є знаменитості, які змогли перемогти й навіть випередити недугу. Познайоммось з ними.

Американська актриса і режисер Анджеліна Джолі у 2013 році дізналася про генетичну схильність до розвитку раку грудей у зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2. Від даного виду захворювання у зірки померли бабуся і мати, тому артистка вирішила "випередити" хворобу й видалила молочні залози.

Українська телеведуча Яніна Соколова зважилася розповісти про свою хворобу не відразу. Зірка дізналася про те, що у неї рак у 2018 році, коли відчула нездужання. Примітно, що телеведучу спочатку лікували від іншої хвороби, але пізніше вона здала аналіз і зрозуміла - у неї онкологія. Лікування тривало сім місяців, і на щастя, завершилося успішно.

Інша українська ведуча Алла Мазур розповіла, що у неї рак молочної залози у 2019 році. Зірка звернулася до лікаря, виявивши у себе невелику горошинку в грудях, яка пізніше стала рости.

Ведучій допомогло складне і неприємне лікування. Алла закликає жінок уникати стресу і не здаватися в боротьбі.

Співачка Міка Ньютон вже давно живе в США. На початку минулого року артистка розповіла, що поборола рак. за словами зірка, вона стала помічати, що у неї здувається живіт і дієта не допомогла. Артистка повернулася в Україну, де почала лікування. Лікар-гінеколог виявила у зірки кісту. Артистка поборола недугу.

Співачка Лайма Вайкуле ще у 1991 році захворіла на рак. На щастя, онкологію співачці вдалося перемогти. За словами Лайми Вайкуле, недуга стала важким випробуванням. Одужання вона не вважає своєю заслугою, а списує на долю і везіння.

Артистка зізналася, що після хвороби вона змінилася і навчилася любити людей.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі на прогулянці вразила виглядом без ліфчика, пікантні фото.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в одному боді і сіточці продемонструвала бюст у всій красі.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі викликала "запаморочення" своїм виглядом без білизни.