Одной из самых опасных болезней в наше время остается рак

Много людей, а в частности и звезд, "скосили" онкологические болезни, передает Politeka.net. Однако есть знаменитости, которые смогли победить и даже опередить недуг. Давайте познакомимся с ними.

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли в 2013 году узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2. От данного вида заболевания у звезды умерли бабушка и мать, поэтому артистка решила "опередить" болезнь и удалила молочные железы.

Украинская телеведущая Янина Соколова решилась рассказать о своей болезни не сразу. Звезда узнала о том, что у нее рак в 2018 году, когда почувствовала недомогание. Примечательно, что телеведущую сначала лечили от другой болезни, но позже она сдала анализ и поняла - у нее онкология. Лечение длилось семь месяцев, и к счастью, завершилось успешно.

Другая украинская ведущая Алла Мазур рассказала, что у нее рак молочной железы в 2019 году. Звезда обратилась к врачу, обнаружив у себя небольшую горошинку в груди, которая позже стала расти.

Ведущей помогло сложное и неприятное лечение. Алла призывает женщин избегать стресса и не сдаваться в борьбе.

Певица Мика Ньютон уже давно живет в США. В начале прошлого года артистка рассказала, что поборола рак. по словам звезда, она стала замечать, что у нее вздувается живот и диета не помогла. Артистка вернулась в Украину, где начала лечение. Врач-гинеколог обнаружила у звезды кисту. Артистка поборола недуг.

Певица Лайма Вайкуле еще в 1991 году заболела раком. К счастью, онкологию певице удалось победить. По словам Лаймы Вайкуле, недуг стал тяжелым испытанием. Выздоровление она не считает своей заслугой, а списывает на судьбу и везение.

Артистка призналась, что после болезни она изменилась и научилась любить людей.

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