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Нещастя сталося на Донбасі з одним з українських захисників

Так, біля населеного пункту Піски, що в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", снайпер зі збройних формувань Російської Федерації поранив бійця Збройних сил України (ЗСУ).

Про це ОТГ повідомила на сторінці в Facebook.

В ОТГ зазначається, що російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по позиціях ЗСУ зі снайперської зброї. Військовослужбовця з вогнепальним пораненням було оперативно доставлено до шпиталю.

Стан здоров'я пораненого оцінюється як задовільний. Українські захисники на прицільний постріл ворога надали адекватну відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Також раніше повідомлялося, що в зоні бойових дій на Донбасі снайпер Збройних сил Росії смертельно поранив воїна Збройних сил України. Бійця ЗСУ назавжди запам'ятають героєм, адже він віддав життя за Україну.

Як повідомляється, український військовий був важко поранений снайпером в районі Торецька. Врятувати його не вдалося, він помер у лікарні.

Нагадаємо, українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.

Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох захисників України, дивовижна історія.

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