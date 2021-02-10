Несчастье случилось на Донбассе с одним из украинских защитников
Так, около населенного пункта Пески, что в районе оперативно-тактической группировки "Восток", снайпер из вооруженных формирований Российской Федерации ранил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом ОТГ сообщила на странице в Facebook.
В ОТГ отмечается, что российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия. Военнослужащего с огнестрельным ранением было оперативно доставлен в госпиталь.
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Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное. Украинские защитники на прицельный выстрел врага оказали адекватный ответ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Также ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины. Бойца ВСУ навсегда запомнят героем.
Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.
Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.