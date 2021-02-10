И дня нет без тревожных новостей

Несчастье случилось на Донбассе с одним из украинских защитников

Так, около населенного пункта Пески, что в районе оперативно-тактической группировки "Восток", снайпер из вооруженных формирований Российской Федерации ранил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом ОТГ сообщила на странице в Facebook.

В ОТГ отмечается, что российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия. Военнослужащего с огнестрельным ранением было оперативно доставлен в госпиталь.

Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное. Украинские защитники на прицельный выстрел врага оказали адекватный ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины. Бойца ВСУ навсегда запомнят героем.

Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.