Ксенія Мішина вирішила розкрити секрети "Холостячки" Ірині Федишин, яку вона випадково зустріла на курорті

Як відомо, головна героїня шоу "Холостячка" вирушила ніжитися на пляжах Домініканської республіки зі своїм коханим Олександром Еллертом. Парочка щосили ділиться яскравими кадрами з курорту, не соромлячись демонструвати свої почуття один до одного.

Втім, їх відпочинок не обійшовся і без приємних несподіванок. Так, днями співачка Ірина Федишин розповіла у себе в Instagram, що вони з чоловіком оселилися в тому ж готелі, що і Мішина з Еллертом. Пари зустрілися і вже встигли познайомитися ближче.

"Буває ж таке?! заїхали в один готель, ще й поруч оселилися. Це була приємна зустріч, ми ближче познайомилися сім'ями. Дуже красива і позитивна пара. Тепер ділимося враженнями від відпочинку", - написала Федишин в своєму Instagram.

Пізніше Еллерт у себе в сторіз показав веселі посиденьки на пляжі з новими друзями. Так, на кадрах можна побачити, як Мішина і Федишин сидять в купальниках на лежаках і весело посміюються.

На початку відео можна почути, як Мішина вимовляє фразу»Все погано".

"Секретики розповідаємо ... про "Холостячку", - прокоментував те, що відбувається Олександр.

"Ксюша, розкажи всі секретики! А нам так цікаво, ми так слухаємо", - додала Федишин.

У свою чергу, "холостячка" вирішила не дати коханому ділитися цими кадрами в мережі, вигукнувши: "не можна таке знімати!". Судячи з усього, вона вважає, що людям не варто це бачити.

Нагадаємо, Мішина в бікіні перетворилася на амазонку і показала, як фартануло Еллерту: «кожен раз дивуюся...».

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