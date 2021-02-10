Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе на прогулянці
На фото зірка позувала в міні-сукні та білій шубі, яку відчинила на вулиці. Красуня зібрала волосся в хвостик, а образ доповнила стильними ботфортами. Мішель в такому вигляді гуляла по вулиці, захоплюючи своєю фігуркою. Про це пише Politeka.net з посиланням на профіль знаменитості в соціальній мережі Instagram.
"Хлопці!! Я вас дуже люблю!",- написала дівчина під фото.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і почали активно коментувати публікацію:
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"Ух, як круто", "мені з усього списку подобається автограф", "Мішель, ти шикарна", "Ухх, гаряча", "Образ топ", "принадність", "Хочу", "красуня".
Ми писали, що підопічна Потапа Мішель Андраде засвітила черговий знімок з Позитивом.
У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Мішель одягла міні-сукню і довгі чоботи. Красуня накинула зверху білу шубку і встала в хижу позу.
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