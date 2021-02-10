Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя на прогулке
На фото звезда позировала в мини-платье и белой шубе, которую распахнула на улице. Красотка собрала волосы в хвостик, а образ дополнила стильными ботфортами. Мишель в таком виде гуляла по улице, восхищая своей фигуркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.
"Ребята!! Я вас очень люблю!", - написала девушка под фото.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и начали активно комментировать публикацию:
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"Ух, как круто", "Мне из всего списка нравится автограф", "Мишель, ты шикарна", "Ухх, горячая", "Образ топ", "Прелесть", "Хочу", "Красотка".
Мы писали, что подопечная Потапа Мишель Андраде засветила очередной снимок с Позитивом.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Мишель надела мини-платье и длинные сапоги. Красотка накинула сверху белую шубку и встала в хищную позу.
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