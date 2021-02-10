Стиліста Алли Пугачової та інших російських зірок Олександра Шевчука поховали в Україні
Композитор Ірина Грибуліна повідомила, що прах стиліста зрадили землі на міському кладовищі в Умані - це його історична батьківщина. Про це пише видання Dni.ru.
Відзначимо, подруга Шевчука засмучена, що його могила знаходиться майже в тисячі кілометрів від Москви.
«Родичі з України вирішили кремувати Сашу, а потім урну з прахом відвезти з Росії і поховати на його малій батьківщині. Мені дуже шкода, що я не зможу ходити до нього на могилу, а для нас, православних — християн, це дуже важливо», - розповіла композитор.
Вона зазначила, що після кремації урну з прахом стиліста вивезли у валізі з Росії. Грибуліна уточнила, що родичам Олександра Шевчука знадобилося чимало зусиль, щоб це зробити, зокрема довелося обійти чимало інстанцій.
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Нагадаємо, про смерть Олександра Шевчука шанувальникам стало відомо в ніч на 25 січня.
Відомо, що Шевчук помер внаслідок перитоніту. У лікарню його доставили з розривом внутрішніх органів, але навіть термінова операція і витяг стороннього предмета не врятували.
При цьому на сторінці Шевчука в соціальній мережі з'явилося повідомлення його близького друга з Ізраїлю, який упевнений, що смерть стиліста була не випадковою.
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