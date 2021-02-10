Олена Шоптенко розповіла подробиці про зйомки шоу "Маска"
Олена Шоптенко, відома хореограф шоу" Танці з зірками "розповіла про кошмари, які довелося пережити, будучи учасницею шоу"Маска". Як передає Politeka, Олена детально показала свій 12-тікілограмовий костюм, як він кріпився до тіла на гумках. Також зізналася. було важко до неможливості рухатися в ньому на сцені.
За словами танцівниці, її костюм був зручним, проте щільність матеріалу з якого він був зроблений заважала їй дихати, і після свого першого виступу від найсильнішої задишки "мало не "від'їхала" прямо на сцені".
Також Олена розповіла, що через хвіст, їй здавалося, що вона придбала ще одну частину тіла.
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Варто сказати, що по тому, як виступала «лисиця» на сцені, не було видно, скільки було витрачено сил. Рухи здавалися впевненими, і природними.
Олена щиро шкодує, що їй довелося покинути шоу. Вона заявила, що вже "зрослася зі своєю Лисичкою і готова була розкрити ще більше граней її хореографічного і не тільки таланту". Також хореограф зізналася, що станцювала свій перший тверк на сцені в образі "Лисиці".
Шанувальники підтримали свою улюбленицю, і заявили, що вона була приголомшливою лисичкою: "Алена ви були приголомшливою лисичкою❤️❤️❤️❤️❤️", "зате яка Лисичка!!!", "Ви розумничка" ," за таке можна хореографічний орден видавати!".
Костюмер Деся Патока написала, що вся команда просто обожнює Олену:
"Ми тебе усією командою обожнюємо!!!)))❤️❤️❤️❤️"
Варто сказати, що Олег Винник, який був партнером Олени по "танцях з зірками" розгадав у лисичці свою партнерку.
В одному з інтерв'ю, Олена зізналася, що лисиця це її альтер-его.
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