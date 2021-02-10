Олена Шоптенко розповіла подробиці про зйомки шоу "Маска"

Олена Шоптенко, відома хореограф шоу" Танці з зірками "розповіла про кошмари, які довелося пережити, будучи учасницею шоу"Маска". Як передає Politeka, Олена детально показала свій 12-тікілограмовий костюм, як він кріпився до тіла на гумках. Також зізналася. було важко до неможливості рухатися в ньому на сцені.

За словами танцівниці, її костюм був зручним, проте щільність матеріалу з якого він був зроблений заважала їй дихати, і після свого першого виступу від найсильнішої задишки "мало не "від'їхала" прямо на сцені".

Також Олена розповіла, що через хвіст, їй здавалося, що вона придбала ще одну частину тіла.

Варто сказати, що по тому, як виступала «лисиця» на сцені, не було видно, скільки було витрачено сил. Рухи здавалися впевненими, і природними.

Олена щиро шкодує, що їй довелося покинути шоу. Вона заявила, що вже "зрослася зі своєю Лисичкою і готова була розкрити ще більше граней її хореографічного і не тільки таланту". Також хореограф зізналася, що станцювала свій перший тверк на сцені в образі "Лисиці".

Шанувальники підтримали свою улюбленицю, і заявили, що вона була приголомшливою лисичкою: "Алена ви були приголомшливою лисичкою❤️❤️❤️❤️❤️", "зате яка Лисичка!!!", "Ви розумничка" ," за таке можна хореографічний орден видавати!".

Костюмер Деся Патока написала, що вся команда просто обожнює Олену:

"Ми тебе усією командою обожнюємо!!!)))❤️❤️❤️❤️"

Варто сказати, що Олег Винник, який був партнером Олени по "танцях з зірками" розгадав у лисичці свою партнерку.

В одному з інтерв'ю, Олена зізналася, що лисиця це її альтер-его.

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