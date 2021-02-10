Відома співачка Аліна Гросу повідомила про своє горе

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Аліна Гросу показала чорно-біле відео зі своєю бабусею. "Це моя улюблена Надя. Моя хороша, моя красива, моя улюблена", - каже співачка, обіймаючи і цілуючи бабусю.

"Тільки що дізналася... Всього лише місяць пройшов, з того моменту, як ми бачилися.. ну як так.. Будемо пам'ятати🙏 назавжди...",- написала вона.

Шанувальники висловлюють Аліні Гросу співчуття, і пишуть слова підтримки.

"Тримайся, Аліночка! Царства Небесного", "співчуваю, царство Небесне вашій бабусі", "Аліночка, Тримайся, мої співчуття", "Царство Небесне і вічна пам'ять", "Мої співчуття... Бабусі-найдорожче, що є в житті. З їх відходом завжди відчуття, що втратив щось дуже важливе... Кріпись, Аліночка..", "Сил вашій родині, це велике горе, сама не давно пережила втрату, розумію ваші почуття", - пишуть на сторінці співачки.

Бабуся Аліни Гросу жила в селі Білоусівка Чернівецької області.

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