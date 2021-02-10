Известная певица Алина Гросу сообщила о своем горе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

Алина Гросу показала черно-белое видео со своей бабушкой. «Это моя любимая Надя. Моя хорошая, моя красивая, моя любимая», - говорит певица, обнимая и целуя бабушку.

«Только что узнала... Всего лишь месяц прошёл, с того момента, как мы виделись.. ну как так.. Будем помнить🙏 навсегда...», - написала она.

Поклонники выражают Алине Гросу соболезнования, и пишут слова поддержки.

«Держись, Алиночка! Царствия Небесного», «Сочувствую, царство небесное вашей Бабушке», «Алиночка, держись, мои соболезнования», «Царствие небесное и вечная память», «Мои соболезнования... Бабушки - самое дорогое, что есть в жизни. С их уходом всегда ощущение, что потерял что-то очень важное... Крепись, Алиночка..», «Сил вашей семье, это большое горе, сама не давно пережила потерю, понимаю ваши чувства», - пишут на странице певицы.

Бабушка Алины Гросу жила в селе Белоусовка Черновицкой области.

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