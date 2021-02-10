Дружина Остапчука, Христина Горняк поділилася секретами своїх успіхів

Дружина популярного ведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк відпочиває з коханим на Мальдівах. Як передає Politeka, парочка не забуває шанувальників і часто розміщує на своїх Instаgram-акаунтах яскраві та забавні фото і відео.

Цього разу Христина показала фото свого сніданку. Вона взяла в руки глянець, і розмістилася на пірсі з видом на блакитні океанічні води.

Христина розповіла про те, як "міцнішає її любов до себе", а також розповіла, що з дитинства не може позбутися деяких комплексів.

Христина розповіла, що основним стимулом у своєму житті вважає мотивацію.33-х річна Христина завжди собі повторює " Кріс-ти найкраща. Кріс-ти унікальна. Кріс - у тебе все вийде!".

Таким чином, вимовляючи афірмації дівчина налаштовує себе на кращий результат і більшого досягає в житті.

Підписники похвалили Христину, і в коментарях захопилися її вмінням:.

"Не всі вміють так само як ви) Але ви вчите цієї легкості, позитиву, цінувати кожен момент життя і проводити його якісно. Ви унікальна🙏 😍", "Супер🔥","Кріс, ви крута🔥", "Ось, мотивація для всіх дівчаток!!!🔥 🔥 🔥 ", "Спасибі. Ви вчите мене, що мрії виконуються, що якщо ти, ти намагаєшся, пробуєш, то все вийде. Ви вчите повазі. Я вірю, що у мене вийде досягти цілей. Спасибі за натхнення", - написали шанувальники.

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