Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала, як розважається в Сахарі
На кадрах Омович позувала в леопардовій сукні з великим декольте і без білизни. Олена доповнила образ прикрасою на голові, яке зробило красуню східною принцесою. Модель сиділа на камені і вигиналася, показуючи захід сонця над пустелею Сахара. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не в моєму стилі, але красиво правда?
Казковий захід, гори і я...на горі", - написала зірка під відео.
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Фанати подивилися ролик майже 30 тисяч разів і написали коментарі:
"Та скажіть їй вже що не йде їй це чанда на голові. Краще нехай корону одягне якусь", "вам дуже йде Східний образ", " яка красива-Клеопатра! Прям ух, дух захоплює", "що ж, захід дуже красивий", " Вам слід зробити ще кілька ходів ... як природні ходи", "чарівний вигляд", " неймовірна краса".
Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович вирішила показати справжню себе.
На нових фото дівчина також не побоялася показати справжню себе в той самий момент, коли запланована зйомка не відбулася – поламався штатив і Олена з перекошеним обличчям і розчаруванням випадково відобразила невдалий момент на камеру.
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