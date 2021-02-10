Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как развлекается в Сахаре

На кадрах Омович позировала в леопардовом платье с большим декольте и без белья. Алена дополнила образ украшением на голове, которое сделало красотку восточной принцессой. Модель сидела на камне и выгиналась, показывая закат над пустыней Сахара. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не в моем стиле, но красиво правда?

Сказочный закат, горы и я...на горе", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели ролик почти 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Да скажите ей уже что не идёт ей это чанда на голове. Лучше пусть корону наденет какую нибудь", "Вам очень идёт восточный образ", "Какая красивая - Клеопатра! Прям ух, дух захватывает", "Что ж, закат очень красивый", "Вам следует сделать еще несколько ходов ... как естественные ходы", "Волшебный вид", "Невероятная красота".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович решила показать настоящую себя.

На новых фото девушка также не побоялась показать настоящую себя в тот самый момент, когда запланированная съемка не состоялась – поломался штатив и Алена с перекошенным лицом и разочарованием случайно запечатлела неудачный момент на камеру.

Напомним, украинская Кардашьян в непристойном топе вместо лифчика не смогла прикрыть бюст

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